Volcadura de taxi tras choque deja dos lesionados en Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron hasta el lugar para atender a los afectados, quienes reciben atención médica

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Al menos dos personas resultaron lesionadas durante la jornada de este domingo, luego de protagonizar un fuerte accidente sobre la avenida México, en el municipio de Guadalupe.

Estos hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas cuando la unidad de transporte de personal invadió dos carriles para intentar retornar en el cruce con la calle Noria para después impactarse contra el automóvil Nissan Versa utilizado como taxi.

Esto provocó que el automóvil compacto quedara recostado sobre su lateral izquierdo, provocando que al menos tres de los pasajeros resultaran lesionados.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para atender a dos de los afectados, quienes reciben atención prehospitalaria cuando se encontraban en el lugar.

Estas personas fueron identificadas como Kevin Uriel de 23 años y Ebander de 27 años, quien fueron trasladados a la clínica 21 del IMSS para su atención médica.

Hasta el momento, al menos dos carriles de esta avenida permanecen cerrados por el choque, mientras se realizan las maniobras correspondientes.