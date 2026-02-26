Volcadura de revolvedora provoca cierre en carretera Reynosa

El percance vial se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Francisco Villa, en el municipio de Guadalupe

Una volcadura de un camión de carga pesada tipo revolvedora, que transportaba concreto, se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera Reynosa, a la altura de la calle División del Norte, frente a la colonia Francisco Villa, en el municipio de Guadalupe.

En el sitio permanecen elementos de Protección Civil, quienes descartaron riesgos mayores tras inspeccionar la unidad, principalmente ante una posible fuga de combustible o derrame de aceite.

Debido al accidente, al menos cuatro carriles permanecen cerrados a la circulación: dos en sentido de poniente a oriente y dos de oriente a poniente, lo que genera tráfico lento en dirección hacia el centro de Monterrey.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, ya que las labores para eliminar riesgos y retirar la pesada unidad con apoyo de una grúa podrían prolongarse durante varias horas.

El conductor del camión fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital de la localidad; se reporta fuera de peligro y sin lesiones de consideración. No se reporta la participación de otros vehículos en el percance.

El accidente continúa generando afectaciones viales en la zona.