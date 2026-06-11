Volcadura de patrulla deja dos policías lesionados

La unidad policial se impactó contra el camellón central lo que provocó que se proyectara hacia un desnivel de la avenida Cordillera de Los Andes

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Al participar presuntamente en una persecución, dos elementos de la Policía de San Nicolás resultaron lesionados al volcar la unidad .

El percance vial que movilizó a elementos de Protección Civil municipal ocurrió cerca de las 06:30 horas del miércoles.

Se dio a conocer que la unidad policial se impactó contra el camellón central lo que provocó que se proyectara hacia un desnivel de la avenida Cordillera de Los Andes entre Selene y Marte, en la colonia Paseo de Los Andes, en San Nicolás.

En la zona de la volcadura, los socorristas atendieron a los dos policías que tripulaban la unidad.

Se dio a conocer que solo sufrieron algunos golpes leves gracias a que portaban el cinturón de seguridad.

El automóvil tipo Versa alcanzó a golpear una camioneta cuyo conductor circulaba sobre los carriles contrarios.

La vialidad sobre esa arteria fue cerrada por completo para evitar algún otro percance en el sector.

Los elementos de tránsito de San Nicolás iniciaron las pesquisas para establecer las causas del accidente.