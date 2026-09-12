Volcadura de camioneta provoca afectaciones en tráfico

El vehículo volcado obstruyó un carril exprés de la avenida mientras personal de Tránsito retiraba la unidad siniestrada.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta tipo estaquita terminó volcada luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un muro de concreto, en la avenida Constitución, en Monterrey.

El accidente fue reportado en el cruce de Constitución y Venustiano Carranza, en la colonia Mirador, en el carril exprés.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el vehículo involucrado es una camioneta blanca tipo estaquita, con placas PR-7147-B y rótulos de una empresa de pastelería.

Tras el percance, la unidad quedó volcada de manera lateral y obstruyó uno de los carriles de la vialidad.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey acudieron al sitio y valoraron al conductor identificado como Julio, de 37 años, quien no presentó lesiones.

Las corporaciones de auxilio realizaron labores para eliminar riesgos en la zona, mientras que personal de Tránsito Municipal quedó a cargo del accidente y de las maniobras correspondientes.