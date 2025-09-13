Volcadura de camioneta causa cierre en carretera a Saltillo

El cierre de un carril luego del percance vial provocó largas filas de tráileres y autos en la carretera a Saltillo, en García

Dos personas resultaron lesionadas, luego de volcar su camioneta pickup color blanca en la carretera Saltillo sobre el kilómetro 35, en el municipio de García.

Elementos de emergencia acudieron al lugar donde atendieron al conductor de la unidad, quien no ha sido identificado y que resultó con lesiones considerables, las cuales no ponen en riesgo su vida.

El percance ocurrió en dirección de Coahuila a Nuevo León, donde los rescatistas tuvieron que cerrar un carril para realizar las acciones necesarias de atención y del retiro del vehículo.

Tras este cierre, se registraron largas filas de más de 5 kilómetros de tráileres y autos, los cuales llegaban hasta el estado de Coahuila.

Al momento continúa el cierre hasta el retiro de la camioneta.