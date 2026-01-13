Volcadura de camión provoca movilización en Monterrey

Paramédicos que acudieron al sitio valoraron al conductor del camión, quien no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital

La volcadura de un camión de 3.5 toneladas provocó la movilización de cuerpos de auxilio al cruce de las avenidas Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines, en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey. Accidente afecta circulación en cruce de avenidas De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió cuando la unidad de color blanco terminó volcada sobre el carril interior y el camellón central, generando afectaciones a la circulación. Conductor no resultó lesionado Paramédicos que acudieron al sitio valoraron al conductor del camión, quien no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Vialidad de Monterrey retiró el vehículo Tras las labores de atención, las autoridades informaron que los riesgos fueron eliminados y que personal de Vialidad de Monterrey se hizo cargo del retiro del vehículo, el cual portaba placas RM7242B, para restablecer el flujo vehicular en la zona.