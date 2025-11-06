Volcadura de camión materialista colapsa autopista al Aeropuerto

El camión presuntamente era conducido a exceso de velocidad, por lo que el operador de la pesada unidad perdió el control del volante

La volcadura de un camión materialista con 14 toneladas de arena provocó un fuerte congestionamiento vial sobre la autopista al Aeropuerto.

El accidente que no dejó personas lesionadas ocurrió cerca de las 08:30 horas del miércoles.

La volcadura se registró en los carriles hacia el aeropuerto dentro del municipio de Guadalupe a la altura de la avenida Finsa.

Unidades de Protección Civil de Guadalupe y Bomberos fueron movilizadas hasta el lugar de la volcadura.

El camión materialista, presuntamente era conducido a exceso de velocidad, por lo que el operador de la pesada unidad perdió el control del volante.

Esto provocó que la carga se ladeara y volcara el camión materialista sobre dos carriles.

Lo cual generó que la vialidad se complicara desde la caseta de cobro de la autopista Monterrey-Reynosa.

La fila de unidades de carga, camiones y vehículos particulares formarán una fila que alcanzó los tres kilómetros.