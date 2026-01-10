Volcadura de camión en Santa Catarina deja dos lesionados

De acuerdo con la información disponible, una persona permanece atrapada entre los vehículos, mientras que el conductor del tráiler se dio a la fuga

La volcadura de un camión tipo Torton de tres y media toneladas provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio la tarde de este viernes en el municipio de Santa Catarina, luego de que la unidad cayera sobre una camioneta de una funeraria que trasladaba un cuerpo.

El accidente se registró sobre la carretera Monterrey–Saltillo, en su cruce con el callejón del Mármol, en la colonia Las Huertas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el camión perdió el control, volcó en el camellón central y terminó impactando a la carroza funeraria.

Tras el percance, el conductor del vehículo de carga se dio a la fuga. En tanto, el chofer de la camioneta funeraria, identificado como Julio Martínez, de 33 años, resultó politraumatizado y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Metropolitano.

Además, otras dos personas fueron valoradas en el sitio sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Debido a la posición en la que quedó la unidad pesada, dos grúas realizaron maniobras para liberar el cuerpo que era transportado, ya que la caja del camión quedó encima de la carroza.

En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un Toyota Corolla, un Kia Río, una Hyundai Tucson y la camioneta funeraria.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y Tránsito municipal, quienes mantuvieron acordonada la zona y realizaron labores de control y evaluación de riesgos.