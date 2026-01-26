Volcadura de camión de personal deja lesionados en Pesquería

Por: Ángeles Núñez 25 Enero 2026, 08:49

Protección Civil de Nuevo León atendió un accidente vial con volcadura de un camión de personal en la colonia Gran Dinastía, en el municipio de Pesquería

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un accidente vial con volcadura de un camión de personal, registrado en la colonia Gran Dinastía, en el municipio de Pesquería. Se reportaron personas lesionadas, por lo que se activó el protocolo de atención a emergencias. Al lugar acudió Protección Civil Nuevo León, la cual brindó apoyo y atención prehospitalaria a los afectados. Hasta el momento, las autoridades indicaron que la información se encuentra pendiente de ampliarse, por lo que se espera un reporte oficial con mayores detalles sobre el número y estado de los lesionados, así como las causas del accidente. Información en desarrollo.