Volcadura de camión de personal deja 8 lesionados

Las autoridades en el lugar informaron que las personas están en espera del pase médico, mientras continúan las labores para retirar la unidad

Un accidente de transporte de pasajeros movilizó la tarde de este viernes a corporaciones de auxilio sobre la Carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 30, en la colonia Valle del Carrizal, en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido alertando sobre la volcadura de un camión de personal con personas lesionadas.

Ocho personas fueron atendidas en el lugar

La unidad involucrada corresponde a un camión de transporte de personal de la empresa Senda Citi, de color blanco, donde 8 personas fueron atendidas en el lugar; sin embargo, ninguna de gravedad.

Las autoridades en el lugar informaron que las personas están en espera del pase médico, mientras continúan las labores para retirar la unidad.