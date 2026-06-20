Viven vecinos de la colonia 16 de Septiembre una noche infernal

Luego de más de 20 horas sin energía eléctrica, cerca de las 09:00 horas el suministro fue restablecido en esta colonia.

Una verdadera noche infernal vivieron vecinos de la colonia 16 de Septiembre.

Cientos de habitantes de este sector en Monterrey, se vieron atrapados por una onda de calor que superaba los 40 grados.

Sin energía eléctrica desde la tarde del jueves, se vieron obligados a dormir afuera de sus casas.

Sobre banquetas, en el porche y en un parque, cualquier lugar era mejor que estar en el interior de sus propiedades.

Niños y adultos, soportaron el intenso calor que no los dejó descansar ni un segundo.

El corte de energía eléctrica podría ocasiones una fuerte pérdida económica para los dueños de tiendas de abarrotes, peluquerías, carnicerías y negocios de distintos giros.

Productos principalmente lácteos estuvieron en peligro de echarse a perder.

Luego de más de 20 horas sin energía eléctrica, cerca de las 09:00 horas el suministro fue restablecido en esta colonia.

Los focos que habían quedado encendidos volvieron a iluminar el interior de los domicilios y tiendas.