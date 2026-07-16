Viven regios en Fundidora pase de Argentina a final del Mundial

Con el triunfo, la selección albiceleste, campeona del Mundial de Qatar 2022 y liderada por Lionel Messi, aseguró su boleto a una nueva final

Cientos de aficionados vibraron este martes en el Monterrey FIFA Fan Festival, instalado en el Parque Fundidora, donde presenciaron uno de los encuentros más emocionantes de la Copa del Mundo 2026: la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales.

Con el triunfo, la selección albiceleste, campeona del Mundial de Qatar 2022 y liderada por Lionel Messi, aseguró su boleto a una nueva final de la máxima justa futbolística, en la que enfrentará a España el próximo domingo en Nueva York.

Durante el encuentro, los asistentes siguieron cada jugada desde la pantalla gigante instalada en el Parque Fundidora, donde los goles argentinos desataron celebraciones entre los aficionados que se dieron cita para vivir el ambiente mundialista.

El Monterrey FIFA Fan Festival volvió a consolidarse como uno de los principales puntos de reunión para disfrutar de la Copa del Mundo, al ofrecer a los regios y visitantes la oportunidad de compartir la pasión por el futbol en un ambiente familiar y de convivencia.

Con la clasificación de Argentina, la expectativa ahora se centra en la gran final del Mundial 2026, en la que la albiceleste buscará conquistar un nuevo campeonato frente a la selección de España.