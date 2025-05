Viven regios 'atorados' en el caos vial; crece tráfico 13%

Quedar atrapado durante horas en el congestionamiento vial se ha convertido en algo muy habitual para los regios, principalmente en horas pico.

Son las 5:30 de la tarde de un miércoles en la avenida Gonzalitos, llegando a Constitución, y los conductores no pueden ocultar su cara de fastidio porque llevan horas en las filas de autos, avanzando a vuelta de rueda.

Esta estampa es un ejemplo de cómo, en el último año, los tiempos de traslado se han incrementado más de 13% en la urbe regia, mientras que el incremento promedio anual de la población en los últimos nueve años fue de 1.7% y de los coches de 3.1 por ciento.

Esto significa que los tiempos de traslados crecieron en un año casi ocho veces más que los habitantes del estado y cuatro veces más que el parque vehicular. En los últimos nueve años, el parque vehicular aumentó un 28%, mientras que la población creció en 16%, es decir, el porcentaje de aumento de coches es casi el doble que el de los habitantes del estado. Al haber más autos, el espacio de circulación se reduce y aumenta el tiempo para realizar los recorridos.

El “infernal” tráfico redunda, según expertos y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en una erosión a la calidad de vida y en una pérdida anual de casi $13,000 millones de pesos en productividad, sólo en Nuevo León.

Expertos sostienen que una vía para abatir esa problemática es fortalecer el sistema de transporte público, a fin de que resulte atractivo y eficiente para los regios, y así no tengan que recurrir al coche para hacer su vida.

La encuesta “Así Vamos 2024”, de la plataforma “Cómo Vamos, Nuevo León”, dada a conocer el pasado marzo, revela que los tiempos de traslados en la urbe regia pasaron en promedio, en 2023, de 1 hora con 23 minutos a 1 hora con 38 minutos en 2024, lo que es un salto de 15 minutos o un 13% de incremento.

Conductores consultados por INFO7 dijeron que, en sus casos, tardan dos horas en el trayecto del poniente al Centro de Monterrey.

“El tráfico está de ‘rechupete’, la única manera de evitarlo es no salir de casa, de plano. Andamos en la calle por necesidad, les recomiendo: si no hay a qué salir, no salgan”, puntualizó el conductor Abner Rodríguez.

“El tráfico, vea, está terriblemente mal, no deberían hacer uno sino como cuatro pisos más para arriba, porque está horrible, muy pesado”, secundó un acompañante del señor.

Por su parte, una vecina de Cumbres comentó: “El tráfico vehicular está bastante pesado. Yo voy a la iglesia del Carmen y tardo en esta vueltecita como 35 a 40 minutos en llegar”.

Comentarios