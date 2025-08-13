Viven la ciudad a través del bastón; todo un reto de movilidad

Para una persona con discapacidad visual salir por la ciudad no es sencillo, pues los riesgos son infinitos y es un bastón blanco el que se vuelve su protector

Hoy, nos adentramos a un mundo desconocido para muchos, pero diario para otros, nos ponemos en la situación de una persona con discapacidad visual y como en su día a día la autonomía es un reto para ellos.

Salir, pasear, caminar, disfrutar de la ciudad, no es sencillo, pues los riesgos son infinitos y es un bastón blanco el que se vuelve su protector.

El primer cuadro de la ciudad de Monterrey ¿es un lugar apto para una persona con discapacidad?, la respuesta es no, y en realidad la mayor parte del estado, tampoco.

Así que con ayuda de Aldo Pancardo, quien padece de parálisis cerebral y además es creador de "Discapacitodos", asociación que muestra la importancia de un mundo incluyente, salimos a la calle, llevándonos muchas sorpresas.

Y es ahí que comienzan los retos, los vehículos comenzaron a avanzar sin importar que en este caso dos personas con discapacidad se encontraran cruzando la calle.

Otro factor de peligro importante es la falta de avisadores acústicos, mejor conocidos como los pollitos, que son de suma importancia para las personas ciegas.

El transitar por las calles y avenidas, así como parques, plazas y centros comerciales, es difícil para una persona con discapacidad ya que puede resultar en riesgos como una caída.

La desesperación, la duda y la desorientación de no conocer lo que pasa a tu alrededor, se hacen presentes, pero en un mundo donde además de lo emocional lo físico tampoco es fácil, se vuelve una realidad solitaria y detenida.

Una herramienta clave para caminar de manera segura en una ciudad son las vías podo táctiles, sin embargo, muchas zonas no cuentan con ellas.

Por eso llegamos a un lugar sencillo de transitar el corredor Morelos, que cuenta con casi el total de vías, pues en algunas zonas las han robado, vandalizado o destruido.

Además, la falta de conciencia de las personas las vuelve invisibles, pues son obstruidas, por distraídos o por algún negocio.

Es ahí, que llega el objetivo de un estado más inclusivo, un lugar donde las personas puedan moverse con autonomía.