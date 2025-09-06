Viven entre escombro y cartones por basurero clandestino

Los testigos aseguran que esta situación lleva más de un año en el abandono causando problemas en la vialidad, en la colonia Francisco I. Madero

Vecinos de la colonia Francisco I. Madero, en Monterrey, viven entre pedazos de escombro, cartones y colchones.

Esto proveniente de un basurero clandestino en la calle Luis G. Urbina y 23 de abril, donde el predio ya ha sido ocupado por personas en situación de calle.

Los testigos aseguran que esta situación lleva más de un año en el abandono causando problemas en la vialidad, ya que los desechos obstruyen la banqueta.

En el lugar dichas personas aprovechan la situación para separar la basura e ir a vender en puntos de reciclaje.

Los vecinos hacen el llamado atento a las autoridades municipales e incluso que se busque a la persona propietaria de la casa para abordar la situación.