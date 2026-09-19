Viven entre aguas negras por colapso de drenaje en Guadalupe

El problema tiene más de tres meses y, pese a los múltiples reportes realizados ante Agua y Drenaje, los habitantes aseguran que la solución aún no llega

Con el agua hasta los talones es como viven vecinos de la colonia Tamaulipas, en Guadalupe, debido al colapso del drenaje que mantiene inundadas varias viviendas del sector.

El problema se registra desde hace más de tres meses y, pese a los múltiples reportes realizados ante Agua y Drenaje, los habitantes aseguran que la solución aún no llega.

Al menos seis viviendas resultan afectadas por el agua estancada y verdosa que permanece en calles, patios y pasillos, además de los malos olores que genera.

Sobre la calle Miguel Alemán, la vivienda marcada con el número 122 tiene su pasillo convertido en un pequeño lago, donde brotan aguas negras que llegan hasta el patio y alcanzan a filtrarse hacia la casa de una vecina.

La acumulación de agua también ha impedido realizar actividades cotidianas como lavar ropa o utilizar el patio de la vivienda, mientras el mal olor permanece durante gran parte del día.

A una cuadra de distancia, sobre la calle Hidalgo, los vecinos enfrentan una situación similar.

Los habitantes de la colonia Tamaulipas piden una intervención inmediata de las autoridades correspondientes para atender el colapso del drenaje y evitar que las aguas negras continúen afectando sus viviendas.