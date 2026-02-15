En el marco del Día del Amor, doña Gloria y don Héctor celebraron 56 años de casados, disfrutando en pareja cada etapa de su vida

Viven el amor cantando y bailando, tras casi seis décadas. Después de un beso, vino el romanticismo hecho canción.

Entre muchos abuelitos, destaca la historia de amor de doña Gloria Martínez Mujica y don Héctor Zamarripa Aguilar.

Ella tiene 73 años de edad y él 79.

Y en el marco del Día del Amor, celebraron 56 años de casados. Su historia de amor inició en Tamaulipas.

"Mi papá no quería, pero lo convencí, nos casamos, llegamos a Monterrey y en 1969 comenzamos nuestro matrimonio", recordó ella.

"Lo quiero mucho por lo que hemos vivido por los años, los hijos que Dios nos ha regalado, los nietos que los disfrutamos, los bisnietos”, agrega.

Con un beso así, empezó todo... y tras casi seis décadas sigue presente el amor.

"Que la amo con todo mi corazón, siempre la he querido, por eso me casé con ella, hasta que la muerte nos separe, y aquí estamos, bendito sea Dios", expresa él.

Su amor floreció: cuatro hijos, 10 nietos y cinco bisnietos

Y disfrutando pasan sus mejores años.

Sí, literal: en la Quinta Campestre "Mis Mejores Años", del DIF del municipio de Guadalupe, ellos pasan sus mejores días y conviven con las amistades.

Derrochan amor, aprovechan la activación física y además les toman la presión arterial.

Ahí mismo les ofrecen consulta dental, y hasta les brindan orientacion psicológica.

Siempre están juntos.

"Yo veo a mi esposa como, yo le digo: tú eres mi esposa, mi novia, mi amante, mi todo. Para mí, es lo máximo", declaró él.

Y ¿cuál es la receta para cumplir 56 años enamorados?

"La paciencia, el respeto, la comunicación y, sobre todo, el amor a Dios", responde ella.

Sin duda, aquí prevalece el amor.