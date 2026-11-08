Vive Nuevo León con Comité la Caravana Nacional de Grupo Salinas

El Comité de Operadores realizó un recorrido por diversas unidades del grupo con el fin de promover la integración de sus empresas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con un llamado a demostrar la unión, el entusiasmo y el orgullo de pertenecer a una misma organización, arrancó la Caravana Nacional del Comité de Operadores de Nuevo León de Grupo Salinas, una jornada en la que colaboradores de distintas empresas salieron a las calles para compartir la identidad que los une.

Durante el mensaje de inicio, se invitó a cada uno de los participantes a contagiar su energía y representar con orgullo a las diferentes marcas que integran el grupo, destacando que, aunque desempeñan distintas actividades, todos forman parte de un mismo equipo.

“Entonces hoy los invitamos a que cada uno de nosotros vaya con la actitud, vaya con la energía, que salga a la calle y demuestre que somos un equipo, que nos representan muchas marcas".

Con ese mensaje como punto de partida, los operadores de las marcas que engloban al grupo, como Elektra, Banco Azteca, Total Play, Presta Prenda, Baz, Vivo y, claro, Azteca Noreste, comenzaron el recorrido en Elektra Sendero Apodaca, donde se concentraron para dar inicio a la caravana. La emoción se hizo presente desde los primeros momentos, con colaboradores que se sumaron a la celebración entre porras, aplausos y muestras de compañerismo.

La movilización continuó hacia Elektra Apodaca, donde el ambiente de fiesta siguió acompañando el paso de los participantes. En cada punto, la energía de los operadores se hizo notar, convirtiendo las llegadas a las sucursales en momentos para convivir, animarse y refrendar el sentido de pertenencia a Grupo Salinas.

Posteriormente, la caravana llegó a Elektra Pueblo Nuevo, donde el entusiasmo se mantuvo entre los integrantes de las distintas marcas. La actividad no solamente representó un recorrido por el municipio, sino también una oportunidad para que compañeros de diferentes áreas se reunieran y compartieran una misma celebración.

Finalmente, el contingente se dirigió al último Elektra del recorrido, ubicado sobre Bulevar Acapulco, donde concluyó la jornada.

Ahí, el ambiente de unidad y alegría acompañó el cierre de una caravana que tuvo como protagonistas a los propios colaboradores.

De esta manera, Nuevo León se sumó a la Caravana Nacional de Grupo Salinas, una iniciativa que reúne a operadores de sus distintas empresas para fortalecer los lazos entre compañeros y hacer visible el orgullo de formar parte de una organización integrada por diversas marcas, pero con un mismo espíritu de equipo.