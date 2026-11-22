En educación, García señaló que las escuelas públicas cuentan con útiles escolares, uniformes, infraestructura deportiva y más de 660 canchas

Ante un abarrotado anfiteatro del Parque del Agua, el gobernador Samuel García presumió avances en seguridad, movilidad, economía, educación, salud y medio ambiente, al sostener que Nuevo León se ha colocado en los primeros lugares nacionales en distintos indicadores.

Con el compromiso de concluir las obras pendientes antes de terminar su administración, el gobernador Samuel García presentó los resultados de sus cinco años de Gobierno y aseguró que cumplió los 81 proyectos que prometió durante su campaña.

"81 proyectos que prometimos en campaña se cumplieron todos, solo están pendientes las estaciones de las nuevas líneas del Metro y el Hospital Infantil", expresó durante su mensaje de rendición de cuentas.

Destaca reducción de homicidios y ampliación del Metro

En materia de seguridad, García destacó que noviembre registró una reducción del 90 por ciento en homicidios, por lo que aseguró que fue el mes más seguro de los últimos 30 años.

También resaltó el crecimiento de la corporación estatal, al señalar que Fuerza Civil pasó de contar con 3 mil elementos a más de 7 mil 500, y adelantó que próximamente alcanzarán la meta de 8 mil policías.

En movilidad, el Gobernador defendió la construcción de las nuevas líneas del Metro y aseguró que durante su administración se desarrollará más infraestructura ferroviaria que la construida en las cuatro décadas anteriores.

"En cuatro años haremos más Metro de lo que se ha construido en 40 años", afirmó.

Agregó que su administración modernizó las líneas 1 y 2 con 22 nuevos trenes, renovó la Ecovía y emprendió una reestructuración del transporte público, además de continuar con la construcción de las nuevas líneas del sistema.

Presenta acciones en calidad del aire y suministro de agua

En materia ambiental, García aseguró que este ha sido el mejor año de su administración en calidad del aire y destacó la creación de un C5 Ambiental, una agencia de energía renovable y una nueva Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

También informó que se han plantado un millón 150 mil árboles y resaltó las acciones emprendidas para mejorar la atención ambiental.

Respecto al suministro de agua, presumió la construcción de la nueva Presa León, el fortalecimiento de las plantas tratadoras, la modulación de presiones, el bombardeo de nubes, la perforación de pozos someros y la instalación de nuevos tanques de almacenamiento, principalmente en García.

"Si queremos agua siempre hay que cuidarla siempre", expresó.

Resalta inversión y programas de apoyo a negocios

En el rubro económico, el Gobernador aseguró que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en los indicadores económicos y destacó los programas de apoyo a emprendedores y negocios, entre ellos Impulso NL, PEK NL, NLinea y Hecho en Nuevo León.

También resaltó la nueva aduana, que calificó como la más segura y rápida, y afirmó que las principales empresas del mundo continúan llegando a la entidad.

"Hoy las empresas más grandes del mundo llegan a Nuevo León, somos por mucho primer lugar en Inversión Extranjera Directa", sostuvo.

Expone resultados en educación y salud

En educación, García señaló que las escuelas públicas cuentan con útiles escolares, uniformes, infraestructura deportiva y más de 660 canchas, además de programas de escuelas de tiempo completo y jornadas ampliadas.

Añadió que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en educación dual, esquema que vincula la formación académica con la experiencia laboral.

En salud, destacó que Nuevo León es el único estado con Cobertura Universal Gratuita de Salud y mencionó el cumplimiento del programa de vacunación transfronteriza, así como la apertura del nuevo hospital de salud mental y la próxima construcción del Hospital Infantil, uno de los proyectos que todavía están pendientes.

Finalmente, el mandatario estatal también hizo referencia a la organización del Mundial de Futbol, que, según sus cifras, atraerá a 2.5 millones de visitantes a la entidad, que será una de las sedes más seguras.

Al cerrar su mensaje, García reiteró que su administración mantendrá el trabajo para concluir los compromisos pendientes y defender los resultados alcanzados durante cinco años.

También agradeció a Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano por la confianza que le dio en el 2021.