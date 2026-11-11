Vive mujer entre aguas residuales por falla en drenaje

La afectada tuvo que trasladar su lugar de descanso a la sala y pide reparar el drenaje colapsado y una fuga de agua potable frente a su casa

Entre aguas negras, malos olores y problemas de salud, la señora Juany enfrenta una situación insalubre al interior de su vivienda, luego de que colapsara la red central de drenaje y las aguas residuales terminaran inundando su patio.

El problema se registra en una casa ubicada en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, en el cruce de las calles Julio A. Roca y Pedro Zorrilla.

La afectada ya no puede ingresar a su habitación ni utilizar el baño, por lo que ha tenido que dormir en la sala para evitar el contacto con las aguas contaminadas. Además, señaló que ha comenzado a presentar dolores de estómago.

A esta situación se suma una fuga de agua potable en la vía pública, justo frente a su domicilio, lo que mantiene dos problemas sin resolver en el mismo punto.

Ante las condiciones que enfrenta, Juany pidió la intervención urgente de las autoridades para reparar la red de drenaje, eliminar el encharcamiento de aguas negras y atender la fuga que se encuentra afuera de su casa.