Jesús de la Garza lleva dos meses con aguas negras en su casa, en Escobedo; denuncia que Agua y Drenaje aún no resuelve.

Más de dos meses viviendo entre aguas negras es la situación que enfrenta Jesús de la Garza, luego de que la red de drenaje colapsara y provocara que las aguas residuales brotaran al interior de su vivienda, inundando el patio.

El problema se registra en el domicilio número 109, ubicado en el cruce de las calles 27 de Octubre y avenida Compostela, en la colonia Lomas de Escobedo, en el municipio de Escobedo.

El afectado aseguró que desde hace más de dos meses ha reportado esta situación a Agua y Drenaje de Monterrey; sin embargo, hasta el momento no ha recibido una solución.

Jesús señaló que las condiciones en las que vive se han vuelto cada vez más difíciles, debido a que las aguas negras permanecen acumuladas en el patio de su casa, lo que representa un problema de insalubridad.

Además, aseguró que no es el único afectado, pues otros vecinos de la colonia también enfrentan la misma problemática.

Ante esta situación, hizo un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que atienda los reportes y realice las reparaciones necesarias a la red de drenaje, con el objetivo de evitar que las familias continúen viviendo entre aguas residuales.