Visitará Claudia Sheinbaum a Nuevo León en septiembre

En esa ocasión anunció el inicio de la construcción del tren de pasajeros en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, con paso por la entidad

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum hará una visita a Nuevo León el próximo domingo 6 de septiembre.

Una fuente confirmó que la mandataria federal presentará los resultados de su gobierno en el ámbito federal y estatal.

El informe constitucional se presenta el 1 de septiembre; sin embargo, Sheinbaum ha adoptado la dinámica de hacer giras por cada estado para dar a conocer avances de sus proyectos.

El año pasado, el de septiembre de 2025, la presidenta también hizo una gira en Nuevo León con motivo de su Informe de Gobierno.

En esa ocasión anunció el inicio de la construcción del tren de pasajeros en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, con paso por la entidad. La visita que hará la presidenta será la tercera que realice en el 2026.

El 7 y 8 de febrero realizó una gira por los municipios de García, Santa Catarina y Juárez para revisar temas de salud, educación y vivienda.

El 25 de marzo regresó para estar en la 82.ª Asamblea Anual de la Caintra.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre si su gira solo se concentrará estrictamente en el Informe u otros temas de interés del estado.