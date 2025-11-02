Visitan panteón previo al Día de Muertos en Monterrey

Decenas de familias acudieron este primero de noviembre, conocido como 'Día de Todos los Santos' para recordar a sus seres queridos

Con motivo del Día de Muertos, familias del área metropolitana comenzaron a acudir al Panteón Dolores, ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y José Aramberri, para visitar a sus seres queridos, limpiar y decorar las tumbas, y conmemorar su memoria.

Entre quienes asistieron se encuentra Genovia Herrera, quien visitó la tumba de su madre para mantenerla limpia y colocar flores, siguiendo la tradición familiar.

“Mi mamá era muy limpia, así que cada año nos encargamos de que permanezca así, con sus flores y todo adornado”, explicó.

Jóvenes de la familia Gómez Ruiz comentaron que, aunque no conocieron a sus abuelos, los recuerdan a través de fotografías y anécdotas compartidas por sus familiares.

“Desafortunadamente cuando ellos partieron nosotros estábamos muy jóvenes, pero nos queda el recuerdo de verlos en fotografías y con historias que comparte mi familia de mi abuelo Mario”, señaló Erick Gómez.

De manera similar, la familia García Saldaña manifestó que conserva el recuerdo de sus seres queridos con gran cariño, resaltando la bondad de quienes ya no están presentes.

A las afueras del panteón se observa la venta de churros, flores y coronas, elementos que los visitantes adquieren para adornar las tumbas y participar en la tradición que cada año reúne a las familias en torno a la memoria de quienes ya fallecieron.