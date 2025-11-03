Visitan familias a sus seres queridos en Día de Muertos

Asistentes aseguraron que esta fecha representa un momento de unión familiar y tiempo de calidad que fomenta un ambiente de respeto y nostalgia

Cientos de familias acudieron este 2 de noviembre al panteón El Roble ubicado sobre la avenida Ruíz Cortines para recordar y honrar a sus seres queridos con motivo del Día de Muertos.

El camposanto registró una importante afluencia de visitantes que, entre rezos y arreglos florales, limpiaron tumbas y colocaron ofrendas para mantener viva la memoria de quienes ya no están.

Algunos asistentes compartieron que esta fecha representa un momento de unión familiar y dedicarles tiempo en medio de un ambiente de respeto y nostalgia.

“Aquí estamos como cada año para visitar a mi papá, en un momento le vamos a rezar le trajimos flores de colores llamativos como a él le gustaban”, dijo Jesús Campos mientras colocaba flores sobre una lápida.

Autoridades municipales y elementos de Protección Civil realizan recorridos preventivos dentro del lugar para garantizar la seguridad de los asistentes.