Visitan estudiantes de primaria Academia de Policía de Monterrey

Los estudiantes, denominados como “Cadetes Junior”, realizaron un recorrido guiado por distintas áreas de la academia donde conocieron el trabajo policial.

Un grupo de estudiantes de quinto grado de primaria vivió una jornada distinta este viernes al recorrer las instalaciones de la Academia de Policía de Monterrey, como parte del programa “Cadete Jr” impulsado por el DIF municipal.

Las niñas y niños, provenientes de la colonia Valle Verde, participaron en una actividad diseñada para acercar a la comunidad con las fuerzas de seguridad y generar confianza desde temprana edad.

Durante la visita, los alumnos fueron recibidos por el alcalde Adrián de la Garza, junto a la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, así como por mandos de la corporación policial.

La actividad forma parte de una estrategia del DIF para fortalecer la percepción positiva de la policía, además de promover valores como el respeto, la responsabilidad y la participación ciudadana.

Recorrido interactivo por la academia

Los estudiantes, denominados como “Cadetes Junior”, realizaron un recorrido guiado por distintas áreas de la academia, donde conocieron de cerca el trabajo policial.

Entre los espacios visitados estuvieron el aula de escena de hechos, la sala de Juicios Orales, la pista de adiestramiento canino, el gimnasio y la zona de simuladores.

Uno de los momentos más llamativos fue la exhibición del equipo K-9, donde los binomios caninos mostraron sus habilidades en tareas de seguridad.

Además, se organizó una dinámica de entrenamiento en la que los menores participaron en ejercicios similares a los que realizan los aspirantes a policía, incluyendo una pista de obstáculos en el gimnasio.

Incluso, el alcalde y su esposa se sumaron a las actividades físicas, mientras que al final el edil realizó una demostración en el simulador de motocicleta, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

Buscan fortalecer la relación policía-comunidad

El Gobierno de Monterrey destacó que este tipo de experiencias buscan crear vínculos de confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, especialmente entre niñas y niños.

La intención es que, a través de estas actividades, las nuevas generaciones desarrollen una visión más cercana y positiva del trabajo policial.

En la actividad también estuvieron presentes la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz; el director de la Academia, Brisilot Sandoval Sánchez; y el profesor del grupo, José Roberto Moreno.

Con estas acciones, el municipio busca impulsar programas de proximidad social que refuercen la cultura cívica y la confianza en las instituciones.