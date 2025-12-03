Visita Samuel García taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

El gobernador y Jorge Máynez aprovecharon su visita a la capital para hacer una parada gastronómica en la taquería de la cantante británica La Dua

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aprovechó este martes su visita a la Ciudad de México para realizar una parada gastronómica que se ha convertido en el centro de atención: la taquería La Dua.

El mandatario estatal, junto a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), fue captado cenando en la taquería temporal de la superestrella del pop, Dua Lipa.

El inusual encuentro culinario tuvo lugar en el establecimiento que temporalmente ha sido rebautizado como "La Dua".

La taquería es una iniciativa de marketing de la cantante británica, quien se encuentra en la capital del país para promocionar su nuevo álbum y su próxima gira “Radical Optimism Tour”.

El local, que habitualmente opera bajo el nombre de Los Caramelos, fue completamente remodelado.

El espacio, ubicado sobre avenida Michoacán en la colonia Condesa, fue adornado con letreros alusivos al disco y a la gira de la intérprete de éxitos como New Rules.

Al parecer, García y Máynez disfrutaron plenamente de la experiencia en esta famosa taquería, y no dudaron en compartir la fotografía de su visita en redes sociales.