Visita a su expareja y acaba privado de la libertad en Guadalupe

Un hombre fue presuntamente golpeado, amarrado y subido a una camioneta por familiares de su expareja tras una discusión. Fue rescatado y hay cuatro detenidos.

Un hombre que presuntamente se encontraba privado de su libertad fue rescatado por elementos de la Policía de Guadalupe durante un operativo realizado en la colonia Arboledas de la Silla, donde además fueron detenidas cuatro personas y asegurada una camioneta presuntamente utilizada en los hechos.

La movilización policiaca se registró luego de que los oficiales atendieran un reporte que los llevó hasta un domicilio ubicado sobre la calle Carlota Vargas.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un hombre amarrado de pies y manos, con visibles huellas de violencia, en la parte trasera de una camioneta Nissan Estaquitas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima acudió al domicilio de su expareja para sostener una conversación relacionada con conflictos previos; sin embargo, la situación derivó en una discusión.

Las indagatorias señalan que familiares de la mujer presuntamente sometieron al hombre, lo golpearon, lo ataron de pies y manos y posteriormente lo subieron a la caja del vehículo con la aparente intención de trasladarlo.

La rápida intervención de los policías permitió rescatar a la víctima antes de que fuera llevada del lugar.

Por estos hechos fueron detenidos Eduardo “N”, de 53 años; Laura Alexandra “N”, de 21 años; y Felipe “N”, de 74 años, quienes son investigados por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad.

Durante la misma intervención también fue detenido Andrés Emilio “N”, de 33 años, señalado por el presunto delito de amenazas.

Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron la camioneta Nissan Estaquitas que presuntamente fue utilizada durante los hechos.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes