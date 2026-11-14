Violador serial recibe más de 90 años de prisión en Monterrey

Un taxista fue sentenciado a 90 años y tres meses de prisión por violar y asaltar con violencia a tres mujeres en Monterrey entre febrero y octubre de 2022.

Un hombre identificado como Jorge “N”, de 36 años, fue sentenciado a 90 años y tres meses de prisión por los delitos de violación, equiparable a la violación y robo con violencia, cometidos contra tres mujeres en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía Regional Centro, los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2022, cuando el ahora sentenciado trabajaba como conductor de un taxi y aprovechaba esta actividad para captar a sus víctimas y trasladarlas a distintos puntos de la ciudad.

Una vez en esos lugares, las amenazaba con un arma de fuego para despojarlas de sus pertenencias y, mediante violencia física, las obligaba a realizar actos sexuales en contra de su voluntad.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal de Jorge “N” como autor material de los hechos, por lo que un juez emitió una sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal, se le impuso el pago de 680 cuotas como multa y la reparación del daño por concepto de tratamiento psicológico para las víctimas.

El acusado fue detenido en noviembre de 2022 por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, mediante una orden de aprehensión, y desde entonces permanece internado en un centro penitenciario.