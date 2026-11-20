El Gobierno de Nuevo León informó que los trenes de las Líneas 4 y 6 contarán con tecnología de vigilancia conectada al centro de control.

Los trenes de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey contarán con tecnología de seguridad vinculada al Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), con el objetivo de fortalecer la vigilancia y protección de los usuarios durante sus traslados.

Así lo informó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien destacó que la expansión del sistema de transporte público no solo busca ampliar la cobertura del servicio, sino también incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la seguridad de los pasajeros.

El funcionario señaló que esta medida forma parte de la modernización del Metro impulsada por la administración estatal encabezada por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Actualmente, el Centro de Monitoreo de Metrorrey, ubicado en el noveno piso del Cuartel General de Fuerza Civil, supervisa la operación de los trenes de las Líneas 1, 2 y 3, además de realizar labores de vigilancia y seguimiento de las condiciones de seguridad en las estaciones.

Con la incorporación de las Líneas 4 y 6, se contempla ampliar estos mecanismos de supervisión mediante tecnología vinculada al C5.

Nuevos trenes tendrán capacidad para 720 pasajeros

El proyecto de ampliación contempla la incorporación de 13 trenes de monorriel, de los cuales siete ya llegaron a Nuevo León. Las unidades serán completamente eléctricas, tendrán conexión gratuita a internet y podrán transportar hasta 720 pasajeros cada una. Además, alcanzarán una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.

En cuanto a la infraestructura, ambas líneas contemplan 21 estaciones equipadas con elevadores y escaleras eléctricas, con el propósito de facilitar el acceso a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios que viajen con carriolas.

Conectarán cuatro municipios y el Aeropuerto de Monterrey

Las nuevas líneas extenderán la cobertura del Metro hacia diferentes sectores de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, además de contemplar una conexión con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

También se integrarán con las líneas actuales y otros medios de transporte público, como TransMetro y las rutas de camiones, mediante un sistema de pago que permitirá utilizar una misma tarjeta para facilitar los traslados y las conexiones.