Vinculan nuevamente a proceso a directivo de Préstamo Feliz

Mientras continúa en prisión preventiva, Sergio de Jesús “N”, director de la sofom sampetrina Préstamo Feliz, fue vinculado a proceso de nueva cuenta por el delito de administración fraudulenta, en un caso que amplía las investigaciones en torno a presuntas irregularidades financieras.

¿De cuánto sería el presunto incumplimiento a acreedores?

Dentro de esta segunda carpeta de investigación en su contra, se le atribuyen presuntos incumplimientos a acreedores por un monto de $2 mil 523 millones 956 mil 469 pesos, cifra que incrementa el alcance del caso y que refuerza las acusaciones relacionadas con el manejo de recursos.

La víctima en este nuevo proceso sería distinta a los primeros denunciantes, por los cuales el directivo ya enfrentaba un proceso penal que actualmente lo mantiene internado en el penal de Apodaca.

Imponen nuevamente prisión preventiva

Por esta nueva vinculación, el juez determinó imponerle la misma medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá en el mismo reclusorio mientras continúan las indagatorias correspondientes.

La audiencia de imputación más reciente, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se celebró finalmente este sábado, luego de que había sido pospuesta desde el pasado jueves, lo que prolongó el proceso judicial.

Autoridades investigan posible red de participación

Además de Sergio de Jesús —quien fue detenido el pasado 3 de enero—, las autoridades mantienen la búsqueda y sospecha de otras cuatro personas que presuntamente estarían involucradas en la operación considerada defraudatoria dentro de la empresa.

Cómo operaba Préstamo Feliz y origen de los recursos

Préstamo Feliz fue fundada en 2016 y se dedicaba a otorgar créditos a empleados de diversas empresas, domiciliando los cobros directamente en las cuentas bancarias donde los trabajadores recibían su nómina, lo que facilitaba el esquema de financiamiento.

Los recursos utilizados para otorgar estos préstamos provenían de inversionistas en fondos internacionales, quienes ahora denuncian no haber recibido la devolución del capital inicial ni los intereses que les fueron prometidos.

Plazo para cierre de la investigación complementaria

Para esta nueva vinculación a proceso de Sergio de Jesús, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se reunirán más pruebas y testimonios para determinar la evolución del caso.