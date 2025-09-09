Vinculan dos delitos a hombre que plagió a niña

Juez vincula por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores al hombre que se llevó a una niña a hotel en el centro de Monterrey

Al reiniciar la audiencia diferida, el juez de control vinculó por dos delitos al sujeto que plagió a una menor de 10 años en el centro de Monterrey.

La audiencia inicial contra el detenido Juan Manuel, realizada el pasado 2 de septiembre fue diferida por petición de la defensa.

La prórroga se concedió debido a que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para allegar pruebas a favor del acusado.

Al reiniciarse la audiencia y tras analizar los argumentos de la defensores y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó la existencia de elementos suficientes en su contra.

De esta manera, el juzgador dictó auto de vinculación por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores.

Además dictó como medida cautelar prisión preventiva y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En base a las investigaciones trascendió que el inculpado presuntamente privó de su libertad a una niña de 10 años.

La menor se encontraba vendiendo dulces en la avenida Madero.

El detenido la sujetó de la mano y la obligó a acompañarlo, pero fue detenido minutos después tras ser ubicado por las cámaras de seguridad del C4 de Monterrey.