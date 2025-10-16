Vinculan a tres detenidos con armas en Sabinas Hidalgo, NL

El pasado 9 de octubre, los detenidos Jerry “R”, Gustavo “H” y Marcos “A”, circulaban sobre la carretera 85, Monterrey-Nuevo Laredo, con placas de Georgia, EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a tres personas detenidas con armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



En atención a una denuncia anónima recibida por la Fiscalía Federal en la entidad, el pasado 9 de octubre, elementos de la PFM lograron la detención de Jerry “R”, Gustavo “H” y Marcos “A”, sobre el kilómetro 100+70 de la carretera 85, Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, cuando circulaban en un vehículo con placas del estado de Georgia, Estados Unidos.



Al revisar el vehículo, los elementos policiacos encontraron y aseguraron tres armas de fuego con su respectivo cargador, abastecidos con 31 cartuchos útiles, por lo que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.



El Ministerio Público Federal reunió los elementos de prueba suficientes y solicitó al juez de control la vinculación a proceso de Jerry “R”, Gustavo “H” y Marcos “A”, por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



El juez de control decretó la legal detención, formuló imputación, vinculó a proceso a los tres imputados, dictó prisión preventiva justificada y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.