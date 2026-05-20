Vinculan a procesos a dos por delitos contra la salud

Los imputados fueron detenidos tras un cateo en la colonia Polanco, donde autoridades aseguraron droga, armas y efectivo

Dos hombres fueron vinculados a proceso luego del resultado de audiencia para resolver su situación jurídica, por delitos contra la salud.

Los imputados identificados como Milton "N" y Moisés "N" fueron juzgados por un juez, quien estima la posible participación de los dos imputados por los hechos citados, por lo que resuelve su situación jurídica dictando en su contra auto de vinculación a proceso.

Fue luego del cumplimiento de un cateo; los investigadores tuvieron conocimiento de personas portando armas de fuego en inmediaciones del inmueble que estaba siendo intervenido, ubicado en la calle Juan Zuazua en la colonia Polanco en Guadalupe, donde ambos fueron detenidos.

Se aseguraron un arma de fuego larga abastecida con cargador y cartuchos hábiles, dosis de narcótico y dinero en efectivo.

Se les impuso como medida cautelar de prisión preventiva a cumplir con internamiento en un centro de reinserción social estatal, con un plazo de 20 días para cierre de investigación complementaria.