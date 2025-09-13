Vinculan a proceso a un hombre por extorsión

Hiram “N” fue vinculado a proceso por extorsión tras ser detenido en Guadalupe, acusado de amenazar a un hombre y a su hijo en la colonia Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un juez de control vinculó a proceso a Hiram “N” por el delito de extorsión luego de ser detenido en Guadalupe luego de amenazar a un hombre y a su hijo en un domicilio de la colonia Tamaulipas en Guadalupe.

Durante un cateo relacionado con el caso, las autoridades aseguraron un cargador, una caja fuerte y 11 reptiles en incubadoras, lo que dio inicio a una nueva investigación por posibles delitos ambientales.

Fue en la audiencia del 11 de septiembre que el juez determinó que había pruebas suficientes para procesar al imputado y ordenó prisión preventiva justificada en un Centro de Reinserción Social Estatal a la espera de que continúe su situación jurídica.