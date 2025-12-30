Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes de grupo criminal

La FGR vinculó a tres personas detenidas en Monterrey por posesión de armas de uso exclusivo y metanfetamina, con prisión preventiva en Apodaca.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Mario “N”, Raúl “N” y Kevin “N”, por su probable participación en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud con fines de comercio.

De acuerdo con la información oficial, la resolución fue emitida luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara datos de prueba suficientes ante un juez de control, quien determinó sujetar a proceso a los tres imputados.

¿Quiénes son los imputados vinculados a proceso?

Entre las personas vinculadas se encuentra Mario Alberto Cárdenas Medina, identificado con los alias de “El Betillo”, “Betito” o “Beto”, señalado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. También fue vinculado Raúl Ramírez, identificado como compadre de Mario “N”, así como Kevin Alberto Castro.

Delitos imputados por la FGR

Según lo expuesto por la autoridad federal, a los imputados se les atribuye la posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos considerados de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Prisión preventiva y plazo de investigación

Como medida cautelar, el juez de control impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que los tres imputados permanecerán internados en el Centro de Reinserción Social de Apodaca 1 Norte, en el estado de Nuevo León.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando la carpeta correspondiente.

La detención de los ahora procesados se realizó en el municipio de Monterrey, Nuevo León, como resultado de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades estatales.

La FGR reiteró que, conforme a la ley, las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.