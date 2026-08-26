Vinculan a proceso a tres personas detenidas con droga en Juárez

El Ministerio Público Federal presentó los datos ante un juez de Control, quien determinó vincularlos a proceso y les impuso prisión preventiva oficiosa

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas en el municipio de Juárez, a quienes les aseguraron metanfetamina, cartuchos y cargadores para armas de fuego.

Los señalados fueron identificados como Geovanny “N”, Rubén “N” y Dania “N”, quienes fueron detenidos por policías municipales en calles de la colonia Privada Las Lomas.

Aseguran metanfetamina, cargadores y cartuchos

De acuerdo con la FGR, durante la intervención a Geovanny “N” le aseguraron una bolsa con metanfetamina, dos cargadores y 215 cartuchos.

A Rubén “N” le localizaron seis bolsas con la misma sustancia, un cargador, 151 cartuchos y una báscula digital.

Mientras que a Dania “N” le aseguraron seis bolsas con metanfetamina, un cargador, 102 cartuchos y otra báscula digital.

Juez les impone prisión preventiva

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincularlos a proceso y les impuso prisión preventiva oficiosa.