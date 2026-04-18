Vinculan a proceso a tres hombres por violencia en estadio

Según la pequisa, los ahora procesados se encontraban en la parte alta del inmueble cuando comenzaron a arrojar diversos objetos hacia las gradas inferiores.

Tres hombres fueron vinculados a proceso por el delito de violencia en espectáculos deportivos, tras ser detenidos durante un partido de fútbol en un estadio ubicado en San Nicolás de los Garza.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó a los imputados como César “N”, Jonathan “N” y Luis “N”.

Durante la audiencia inicial, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, durante un encuentro entre un equipo local y otro procedente del estado de Jalisco.

De acuerdo con la investigación, los ahora procesados se encontraban en la parte alta del inmueble cuando comenzaron a arrojar diversos objetos hacia las gradas inferiores.

Presuntamente, una mujer resultó lesionada en el rostro y un niño sufrió un golpe en la cabeza, además de ponerse en riesgo la integridad de otros asistentes.

Los tres fueron sometidos por personal de seguridad del estadio y posteriormente entregados a elementos de Fuerza Civil.