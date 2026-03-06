Vinculan a proceso a tres hombres con cristal en Monterrey

La detención fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones durante un operativo efectuado en febrero de 2026

Tres hombres fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos con 74 kilos de droga tipo cristal en el centro de Monterrey.

Los imputados fueron identificados como Armando “N”, de 41 años; Oscar “N”, de 45; y Roberto “N”, de 44 años, quienes enfrentan cargos por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, un Juez de Control resolvió vincularlos a proceso tras considerar que existen datos de prueba sobre su posible participación en los hechos.

Detención en operativo de la Agencia Estatal

La detención fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones durante un operativo efectuado en febrero de 2026 en el estacionamiento de Plaza Seminario Purísima, ubicada sobre la calle Padre Mier, en el centro de la ciudad.

En el lugar, los agentes detectaron un vehículo Volkswagen Tiguan blanco en el que viajaban los tres hombres.

Durante una inspección preventiva, se les encontraron dosis de droga tipo marihuana y cristal, además de básculas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Localizan 74 kilos de cristal en el vehículo

Tras asegurar el vehículo y trasladarlo a los patios de la corporación, peritos realizaron una revisión más detallada y localizaron cajas de cartón con bolsas que contenían 74 kilos de sustancia sólida cristalina compatible con droga conocida como cristal.

Como medida cautelar, los tres imputados deberán permanecer en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 20 días.