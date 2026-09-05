Vinculan a proceso a tres detenidos con droga y un arma

Un juez vinculó a proceso a tres personas tras el decomiso de dosis de metanfetamina, marihuana, cartuchos y dinero en efectivo.

Tres personas fueron vinculadas a proceso por distintos delitos, luego de ser detenidas por elementos de Fuerza Civil durante una revisión vehicular en la colonia Villas de Casa Blanca, en San Nicolás.

Se trata de Natalia “N”, Kevin “N” y Ángel “N”, a quienes las autoridades les aseguraron 282 envoltorios con droga, un arma de fuego, dos cargadores y ocho cartuchos, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y una báscula digital.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, durante la inspección localizaron 204 envoltorios con metanfetamina y 78 con marihuana, así como un arma corta, dos cargadores, ocho cartuchos, 13 mil 340 pesos en efectivo, tres celulares y una báscula digital.

Tras presentar los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Natalia “N” y Ángel “N” fueron vinculados por delitos contra la salud, relacionados con la posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio.

En tanto, Kevin “N” enfrenta proceso por su probable participación en delitos relacionados con la portación de un arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez determinó además imponerles prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán bajo esta medida mientras continúa el proceso.