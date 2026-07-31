Vinculan a proceso a tres detenidos con droga en Guadalupe

Tras la audiencia inicial, y luego de que los imputados solicitaran la duplicidad del término constitucional, un juez de control calificó de legal la detención

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas en el municipio de Guadalupe por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los imputados, identificados como Lourdes "N", Juan "N" y Francisco "N", fueron arrestados el pasado 24 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Guadalupe, luego de que presuntamente intentaran huir e ingresar a un domicilio.

Aseguran arma, cartuchos y marihuana

Durante su captura les aseguraron un arma corta, un cargador, 13 cartuchos útiles y dos bolsas con marihuana.Como parte de la investigación, el Ministerio Público Federal y elementos de la Policía Federal Ministerial obtuvieron una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Centro de Guadalupe, donde el 27 de julio aseguraron aproximadamente 100 kilogramos de marihuana, además de 13 cartuchos para arma de fuego, tres de ellos percutidos.

Juez ordena prisión preventiva

Tras la audiencia inicial, y luego de que los imputados solicitaran la duplicidad del término constitucional, un juez de control calificó de legal la detención, los vinculó a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo de marihuana.