Vinculan a proceso a tres detenidos con armas y droga en Escobedo

Los hombres fueron detenidos por policías municipales al ser sorprendidos al interior de un auto en la colonia Jardines de Escobedo II

Tres hombres detenidos en flagrancia en el municipio de Escobedo fueron vinculados a proceso por el delito de contra la salud, luego de que un juez calificó como legal su detención y determinó que existían elementos suficientes para continuar la investigación.

Jonathan “N”, Ricardo “N” y Román “N”, fueron presentados en audiencia inicial donde el Ministerio Público formalizó la imputación.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre, cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo sorprendieron a los tres hombres al interior de un vehículo KIA Forte blanco modelo 2017, estacionado en la vía pública de la colonia Jardines de Escobedo II.

Durante la inspección, los uniformados aseguraron tres armas cortas y un arma larga, todas abastecidas, además de dosis de una sustancia en polvo con características similares a la cocaína.

Con estos indicios, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró que el juez dictara auto de vinculación a proceso y estableciera prisión preventiva para los tres señalados, quienes permanecerán bajo esta medida cautelar mientras continúan las indagatorias correspondientes.