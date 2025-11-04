Vinculan a proceso a trailero por transportar huachicol

Durante la detención, el ahora vinculado no pudo acreditar la legal procedencia de aproximadamente 62 mil litros de hidrocarburo que transportaba.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a una persona por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la policía federal ministerial detuvieron a José “R” sobre la autopista a Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo.

Durante la detención, el ahora vinculado no pudo acreditar la legal procedencia de aproximadamente 62 mil litros de hidrocarburo que transportaba, por lo que fue asegurado por los agentes.

El Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso en su contra y el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones correspondientes.