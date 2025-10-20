Vinculan a proceso a seis por narcomenudeo en Santiago

La Fiscalía informó que seis personas fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud tras ser detenidas en flagrancia en Santiago

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que seis personas fueron vinculadas a proceso por el delito contra la salud, tras ser detenidas en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago.

Los imputados fueron identificados como Iván “N”, de 54 años; Ricardo “N”, de 37; Federico “N”, de 43; Guillermo “N”, de 46; Adán “N”, de 44; y Yaeresi “N”, de 24 años.

Durante la audiencia inicial, celebrada este 19 de octubre, el juez calificó de legal la detención y consideró acreditada la posible participación de los seis señalados en los hechos, dictando auto de vinculación a proceso en su contra.

Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, que deberán cumplir en los Centros de Readaptación Social Estatales, mientras se desarrolla la investigación.

El juez otorgó un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

Como antecedente, el pasado 10 de octubre, oficiales municipales de Santiago atendieron un reporte ciudadano en la comunidad San José, donde sorprendieron a los ahora vinculados presuntamente realizando actividades de narcomenudeo, intercambiando dinero por dosis de una sustancia sólida cristalina con características de la droga conocida como cristal.

Los policías aseguraron tanto la sustancia como el dinero en efectivo, y posteriormente los pusieron a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación correspondiente.