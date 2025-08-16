Info 7 Logo
Vinculan a proceso a seis por delitos contra la salud

Por: Danea Lázaro

15 Agosto 2025, 17:19

05

Los detenidos identificados como Erika "N", Juana "N", José Homero "N", Miguel Ángel "N", Ángel “N”, Alexander "N" y Aldo "N" fueron sorprendidos con droga

Un arma larga con cargador abastecido con 12 balas, Tres armas cortas con cargador abastecido con 13 balas, seis básculas grameras, siete teléfonos celulares, 154 bolsas de marihuana y 187 bolsas de cristal, fue lo asegurado luego de la captura de seis personas.

Los detenidos identificados como Erika "N", Juana "N", José Homero "N", Miguel Ángel "N", Ángel “N”, Alexander "N" y Aldo "N" llevaron a cabo la audiencia de control, donde fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud.

Se les impuso prisión preventiva como medida cautelar a cumplir internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, con un plazo fijo de 25 días para el cierre de investigación complementaria.

 

