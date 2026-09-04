Vinculan a proceso a Rolando "N", entrenador de handball

Víctimas denunciaron que el sospechoso ejerció conductas inapropiadas en escuelas y espacios deportivos de varios municipios.

Rolando "N", entrenador de handball, ya fue vinculado a proceso penal por abuso sexual, a un año de que surgieran las primeras denuncias de sus víctimas, que eran sus alumnas, la mayoría menores de edad.

María Fernanda, quien fuera una de sus subalternas, lo acusó de tener ya nueve años aprovechándose de su rol de entrenador deportivo y profesor en diversas instituciones, como la Preparatoria Pablo Livas de la UANL y varios municipios.

Tiene al menos 5 denuncias penales y otra de su exesposa, pero hay más víctimas.

"Nos llegó la notificación de que lo habían vinculado a proceso después de que nosotros tuvimos una apelación", dijo. "Su modus operandi es agarrar a niñas... En el momento en que daba los entrenamientos, él aprovechaba para tocar pechos, glúteos, para tocar partes de las alumnas que no eran necesario para el entrenamiento", afirmó. "Él era un pedófilo, trató de hacer una relación sexoafectiva, porque involucraba sexo, con chicas de 15, 16 años, cuando él ya casi llega a los 50", aseveró.

Denunció que el sujeto actualmente trabaja para el municipio de Salinas Victoria, y tiene más tentáculos.

"Y no tan solo fue con equipo de la preparatoria que estuvo como profesor y entrenador en la prepa Pablo Livas, también estuvo como entrenador "Nuevo León", donde en un equipo de menores de edad tuvo una novia, estuvo en el INDE, estuvo en la Prepa Pablo Livas, está en el municipio de Salinas Victoria, estuvo en Apodaca, ha estado en varios municipios", condenó.

Y acusó más presuntas anomalías.

"Recientemente, Rolando estuvo en un evento oficial del INDE, hace una semana, con todas las carpetas de investigación que trae; lo dejaron competir con el equipo de Salinas, por eso es nuestro enojo", declaró.

María Fernanda aseguró que abusó de ella en una carne asada en la casa de él, donde había otras invitadas.

"El señor empezó a tomar, empezó a querer acercarse a mí como jugueteando entre broma y broma y cuando yo estaba comiendo, porque estábamos sentados en una mesa, él aprovechó para tocarme la pierna y tocarme parte de la vulva", denunció. "Fue ahí donde cometió el delito de abuso sexual y fue peor porque era mi jefe", declaró.

Este caso se suma al de otros entrenadores vinculados.

Contra Dámaso "N", hay más de 30 víctimas, pero solo 15 denuncias y una sola vinculación. Está en prisión preventiva.

Y Cecilio "N" tiene 2 vinculaciones, acusado por dos menores de edad; faltan más carpetas judiciales, y también tiene prisión preventiva.

Ella pidió a todas las víctimas denunciar.

Más información en las redes sociales de "Colectiva Feminista de Handball México" y en el teléfono 2229-323-873.