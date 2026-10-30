Vinculan a proceso a recluso por ataque con arma de fuego en 2023

La Fiscalía imputó a un interno por los hechos registrados en la colonia La Estanzuela, fijando un mes de investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia informó que ya quedó imputado por homicidio un sujeto de nombre Miguel "N", que estaba preso, por un ataque con arma de fuego en el año 2023, episodio en el que una mujer murió y un hombre resultó lesionado en calles de la colonia "La Estanzuela Fomerrey 45", en Monterrey.

Miguel "N", de 36 años de edad, fue señalado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En la audiencia, el agente del Ministerio Público Investigador expuso pruebas, y el juez ordenó vincularlo a proceso y llevarlo a juicio.

Se impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y se fijó plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

El 11 de junio del 2023, una mujer, de 48 años de edad y de identidad protegida con las iniciales M.A., estaba afuera de un domicilio junto con sus familiares, cuando una mujer de nombre Samantha "N" y un masculino de nombre Jonathan "N", ambos ya detenidos, pasaron por el sitio y en compañía de otros sujetos detonaron sus armas de fuego, crimen por el que ahora se imputa a Miguel "N".