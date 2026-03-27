Vinculan a proceso a principal sospechoso de ataque a taxi

El imputado fue vinculado por su presunta participación en la muerte violenta de un hombre, así como en lesiones graves ocasionadas a otro

Gustavo “N”, de 21 años de edad, fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, misma que ya fue cumplimentada mientras se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado ya fue vinculado a proceso por su presunta participación en hechos ocurridos el 21 de enero de 2024, que derivaron en la muerte violenta de un hombre identificado como José Luis, así como en lesiones graves ocasionadas a otro hombre cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

Las investigaciones, encabezadas por un agente del Ministerio Público con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, establecen que ese día ambas víctimas se encontraban a bordo de un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi, de color amarillo, en el cruce de las calles Fresno y San Francisco, en la colonia Reforma.

En ese sitio, presuntamente, un sujeto identificado como Gerardo “N” , quien ya se encuentra detenido, pasó por el lugar a bordo de una bicicleta y comenzó a discutir con quienes se encontraban a bordo del vehículo. Posteriormente, habría sacado un arma de fuego corta.

Instantes después, según las indagatorias, Gustavo “N” se aproximó al lugar también portando un arma de fuego, y ambos habrían disparado en contra del taxi. Ante el ataque, las víctimas intentaron huir, pero el conductor perdió el control y se impactó contra vehículos estacionados.