Vinculan a proceso a presunto responsable de multihomicidio

Alexis 'N' fue detenido el 24 de julio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Privadas de Villa Vista, en Ciénega de Flores

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis “N”, de 33 años, por su presunta participación en un ataque ocurrido en mayo de este año en Ciénega de Flores, donde cinco personas fueron asesinadas y una más resultó gravemente lesionada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Alexis “N” fue detenido el pasado 24 de julio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Privadas de Villa Vista, en Ciénega de Flores, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Las investigaciones establecen que el 3 de mayo, el ahora vinculado y otro hombre ingresaron a un domicilio del municipio, donde presuntamente privaron de la libertad a seis personas.

Las víctimas fueron sometidas con armas de fuego y un arma punzocortante mientras eran interrogadas y, posteriormente, atacadas, lo que provocó la muerte de Martín Muñiz, Alexis Martínez, José Sotelo, Diana Morales e Irma García, además de dejar con lesiones de gravedad a una sexta víctima, cuya identidad permanece protegida.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación por los delitos de feminicidio, homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado, además de presentar los datos de prueba que sustentan la investigación.

Tras analizar los elementos expuestos, el juez determinó que existen indicios suficientes para iniciar el proceso penal en contra del imputado, por lo que dictó auto de vinculación a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que el proceso penal continuará con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.