Un juez dictó prisión preventiva contra el imputado tras señalarlo de asesinar a golpes a su pareja sentimental en la colonia Paseo de la Loma.

Un hombre de 26 años fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y equiparable a la violencia familiar, luego de presuntamente asesinar a golpes a su pareja sentimental al interior de una vivienda en la colonia Paseo de la Loma, en Apodaca.

El imputado, identificado como Andrés “N”, es señalado por los hechos ocurridos el 10 de noviembre, cuando presuntamente agredió con un barrote a la mujer de 33 años, identificada con las iniciales L.A.V., hasta provocarle lesiones graves, principalmente en la cabeza.

Investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y causas del deceso

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el ataque ocurrió dentro del domicilio de la víctima, donde el hombre habría ejercido violencia aprovechando su superioridad física.

Tras el reporte de la agresión, policías municipales acudieron al inmueble y encontraron a la mujer inconsciente y con diversas lesiones.

Al ser valorada por los cuerpos de auxilio, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La necropsia determinó que murió a consecuencia de una contusión profunda de cráneo.

Detención y vinculación a proceso en Apodaca

Andrés “N” fue detenido inicialmente por policías de Apodaca el mismo 10 de noviembre y, posteriormente, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra el día 13, en calles de la colonia Nuevo Apodaca.

Durante la audiencia inicial, celebrada el 15 de noviembre, un juez determinó vincularlo a proceso por ambos delitos, le impuso prisión preventiva en un centro penitenciario estatal y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.