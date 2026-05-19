Vinculan a proceso a policía de Guadalupe por homicidio

Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un juez vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, elemento de la Policía Municipal de Guadalupe, investigado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido mientras se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, durante la audiencia de formulación de imputación, un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba relacionados con el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos, solicitando la vinculación a proceso del imputado.

Tras analizar los elementos expuestos tanto por la representación social como por la defensa, el juez determinó que existían pruebas suficientes para acreditar la posible participación del investigado en el crimen, por lo que resolvió vincularlo a proceso.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras continúan las investigaciones.

La autoridad judicial también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de abril de 2025 en el cruce de las calles José Martí y Privada Tucán, en la colonia Colibrí, en Guadalupe.

Las investigaciones establecen que la víctima convivía con varias personas cuando comenzó una discusión entre dos asistentes.

Posteriormente, uno de ellos decidió retirarse acompañado por el ahora occiso, permaneciendo ambos dentro de un vehículo por algunos minutos.

Más tarde, alrededor de las 03:00 horas, la víctima descendió del automóvil y caminó sobre la calle José Martí con dirección hacia la avenida Juárez, momento en el que presuntamente fue interceptada por Francisco Javier “N”, quien habría accionado un arma de fuego en diversas ocasiones en su contra.

Tras la agresión, el hombre quedó tendido sobre la vía pública, mientras que el presunto responsable huyó e ingresó a un domicilio ubicado en la misma colonia.